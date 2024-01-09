جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

علقت الدبلوماسية الأميركية جينيفر جافيتو على ترشيحها سفيرة لدى ليبيا من قبل الرئيس جو بايدن لتخلف السفير الحالي ريتشارد نورلاند، مشيرة إلى انتظار تأكيد مجلس الشيوخ.

وقالت جافيتو، عبر حسابها على موقع «إكس»، «جرى ترشيحي من قبل الرئيس كسفيرة للولايات المتحدة المقبل في ليبيا، في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ».

وأضافت: «أشعر بالكثير من الامتنان اليوم لزملائي وموجهي في الماضي والحاضر، خاصة لزوجي وولدي على روح الدعابة الطيبة ودعمهم في هذه المغامرة التي استمرت 25 عامًا»، في إشارة إلى عملها في وزارة الخارجية.

سجل حافل في الشرق الأوسط

وشغلت جينيفر جافيتو منصب القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى , ومنصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق والدبلوماسية العامة في الفترة من أغسطس العام 2021 إلى مايو العام 2023، وقبل ذلك، عملت كوزيرة مستشارة للشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة في لندن وفي الفترة من 2015 إلى 2018، شغلت منصب القنصل العام للولايات المتحدة في ميونيخ، ألمانيا، حيث كانت الممثلة العليا للحكومة الأميركية في بافاريا وشغلت سابقا منصب رئيس القسم السياسي في القنصلية الأميركية العامة في القدس بين العامين 2012 إلى 2015 وعملت كمستشارة سياسة الشؤون الخارجية لمدير الخطط والسياسات والبرامج «J5» في القيادة الأميركية الأفريقية من العام 2011 إلى العام 2012.

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وأمضت جافيتو معظم حياتها المهنية في السلك الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، ومنها: نائب المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية العامة في دبي ومدير شؤون سورية ولبنان ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ونائب مدير مكتب شؤون المغرب العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية ومسؤول مكتب ليبيا ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة في بيروت.