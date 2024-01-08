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بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة أميركية فوق العادة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 يناير 2024, 11:31 مساء
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة أميركية فوق العادة في ليبيا
الدبلوماسية الأميركية جنيفر جافيتو (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، ترشيح جنيفر جافيتو لمنصب سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى ليبيا.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأميركية جو بايدن رشّح الدبلوماسية جنيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا.

من هي جينيفر جافيتو؟
وشغلت جافيتو مؤخرًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران، كما عملت كوزيرة مستشارة للشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة في لندن، وقبل ذلك كانت القنصل العام للولايات المتحدة في ميونيخ.

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الدبلوماسية الأميركية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، حيث سبق أن شغلت منصب نائب القنصل الأميركي في دبي، ومدير شؤون سوريا ولبنان ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، ونائب مدير مكتب شؤون المغرب العربي في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية ومسؤول مكتب ليبيا، ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري في سفارة الولايات المتحدة في بيروت.

ومن بين مهامها الأخرى، تولت جافيتو رئاسة القسم السياسي في القنصلية الأميركية العامة في القدس ومستشارة السياسة الخارجية لمدير الخطط والسياسات في القيادة الأميركية الإفريقية.

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