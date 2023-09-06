نورلاند: مستمرون في دعم المفوضية ولدينا ثقة في قدرتها على إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، استمرار دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للتحضير للانتخابات.

ونشرت السفارة الأميركية صورة، عبر حسابها على موقع «إكس» تجمع نورلاند برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بحضور نائب رئيس البعثة الأميركية جيريمي بيرندت.

وغرد المبعوث الأميركي: «نحن مستمرون في دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات و لدينا ثقة كاملة في قدرتها على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء».

- نورلاند: ليس من السهل وضع خريطة طريق ذات مصداقية للانتخابات

- السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ

وفي 27 أغسطس المنقضي، اعتبر المبعوث ريتشارد نورلاند أنه «ليس من السهل وضع خريطة طريق ذات مصداقية للانتخابات» في ليبيا، مبينًا أن تمهيد الطريق لهذه العملية يتطلب استيفاء عدد من الشروط الخاصة بها.

وأمس الإثنين، شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ورئيس المفوضية عماد السايح «الحاجة إلى استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ»، وفق تغريدة لباتيلي عبر منصة «إكس».

وذكر باتيلي أن السايح أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، حيث أثنى المبعوث الأممي على «المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية».