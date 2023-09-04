السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ

القاهرة - بوابة الوسط

شدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح «الحاجة إلى استكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلا للتنفيذ»، وفق تغريدة لباتيلي عبر منصة «إكس».

وأكد باتيلي والسايح «دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي».

باتيلي يشيد بالمفوضية

وأطلع السايح، المبعوث الأممي على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، حيث أثنى باتيلي على «المفوضية لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية».

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وأجرى باتيلي عدة لقاءات أخيرا، من بينها لقاءين مع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. وسبق أن اقترح باتيلي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب، وذلك حسبما أفاد تقرير سلمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ الثامن أغسطس الماضي.