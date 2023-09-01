الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

نفى رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» جلال الشويهدي «صدور أي بيان» أمس الخميس عن اللجنة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على صفحته في موقع «فيسبوك» خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

بيان منسوب لـ«6+6»

وجاء في بيان منسوب للجنة «6+6»، صدر أمس الخميس، أن أعمالها انتهت «بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب لإصدارهما رسميًا، ومن ثم إحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقًا للقانون».

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وقال البيان: إن اللجنة خلال اجتماعاتها الأخيرة راجعت ودرست جميع الملاحظات التي وردت من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف الأطراف السياسية الأخرى، مضيفًا أنه «جرى أخذها بعين الاعتبار وتضمين بعضها بنصوص مشروع القانونين».

ودعا البيان مجلسي النواب والدولة إلى «البدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين، لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني».