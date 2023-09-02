باتيلي: اتفقت مع عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أهمية إجراء الانتخابات الليبية «في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية»، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت.

وقال باتيلي في منشور على منصة «إكس» اليوم إنه التقى عقيلة صالح في مدينة القبة، مضيفا: « ناقشنا التطورات السياسية الجارية في ليبيا، وشددنا على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة».

باتيلي: الحكومة الموحدة أمر واجب للوصول إلى الانتخابات

وفي 22 أغسطس الجاري، قال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن، إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة «أصبح أمرا واجبا، لقيادة البلاد نحو الانتخابات»، منبها إلى أن عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق للاقتراع «يسهم في تدهور الأوضاع».

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والأسبوع الماضي، قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند: «لا أحد يريد حكومة موقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام»، معتبرا أن الانتخابات هي المفتاح لمساعدة البلاد في إعادة توحيد نفسها، وإضفاء الشرعية على مؤسساتها، وحماية سيادتها.

تأييد فرنسي لموقف المبعوث الأممي من الانتخابات

كما أجرى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، سلسلة اجتماعات الأسبوع الماضي منها لقاؤه كلا من باتيلي، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.

وشدد سولير على دعم بلاده دعوة المبعوث الأممي الخاصة بتشكيل حكومة موحدة، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.