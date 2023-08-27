نورلاند: ليس من السهل وضع خريطة طريق ذات مصداقية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند أنه «ليس من السهل وضع خريطة طريق ذات مصداقية للانتخابات» في ليبيا، مبينًا أن تمهيد الطريق لهذه العملية يتطلب استيفاء عدد من الشروط الخاصة بها.

وقال نورلاند خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع مجموعة من الصحفيين في القاهرة، أمس السبت، ونشرها موقع «إندبندنت» عربية السعودي، اليوم الأحد، «أعتقد أننا تعلمنا وتعلم الليبيون وتعلم المجتمع الدولي منذ العام 2021 أن تمهيد الطريق لإجراء انتخابات ناجحة يتطلب استيفاء عدد من الشروط لتنفيذ تلك العملية».

محاولة تلبية شروط الانتخابات

ويعتقد نورلاند «أن الجهد المبذول الآن هو محاولة تلبية تلك الشروط والتفاوض على حزمة متفق عليها بين الأطراف الفاعلة»، مبينًا أن «الناس هذه المرة سيقومون بالأمر بشكل صحيح»، لكنه رفض تقدير الوقت الذي سيستغرقه ذلك.

وتابع: «علينا أيضًا أن نكون واقعيين. ليس من السهل وضع خريطة طريق ذات مصداقية للانتخابات، ولكن إذا نظرت إلى الوضع بموضوعية الآن، فإن العوامل تدفع الناس إلى الاتفاق على خريطة الطريق. لا أريد أن أبدو ساذجًا، فنحن ندرك أن الأمر سيكون صعبًا».

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وانتقد نورلاند تصميم بعض الجهات الفاعلة على محاربة الانتخابات وقال «إذا كانت بعض الجهات الفاعلة الرئيسة مصممة على محاربة هذه العملية فلن تنجح»، معتقدًا «أن الظروف تتجه مرة أخرى نحو وضع يمكن فيه للجهات الفاعلة الرئيسة الاتفاق على خريطة طريق، لكنها ستحتاج إلى بعض المساعدة من المجتمع الدولي ومن باتيلي (الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا) للبناء على التقدم الذي جرى إحرازه بالفعل».

ويرى نورلاند أن «الانتخابات أفضل من لا شيء» ويعتقد أنها «المفتاح» للطريق نحو الأمام في ليبيا، مذكرًا بأنهم تعلموا «العام 2021، أنه لا يكفي تحديد موعد للانتخابات وتوقع أن يكون كل شيء على ما يرام. بل يجب أن تكون الظروف صحيحة. نحن نستخدم مصطلح (خريطة طريق) ذات مصداقية للانتخابات لكي يتمكن الناس من رؤية أن هناك هدفًا وطرقًا واقعية للوصول إلى هذا الهدف. وقد وافقت القيادة كلها» في إشارة إلى الأطراف الليبية.

موقف واشنطن من ترشح سيف الإسلام القذافي

وبسؤاله عن موقف واشنطن من ترشُّح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، قال نورلاند «الليبيون هم الذين يقررون من يجب أن يكون مرشحًا ومن لا يجب أن يكون»، لافتًا إلى أن «هناك عددًا من المرشحين الذين يعتبرون مثيرين للجدل».

وأضاف نورلاند خلال حديثه أن جزءًا من النقاش حول القوانين الانتخابية التي يجري مناقشتها بين مجلسي النواب والدولة «يدور حول كيفية تحديد من يمكنه الترشح»، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة ستحترم إرادة الشعب الليبي كما ستعكسها انتخابات حرة ونزيهة».

الأميركيون وليبيا

وتحدث نورلاند عن التدخل الأميركي في ليبيا قبل أكثر من 12 عامًا، وأظهر الدبلوماسي الأميركي شعورًا بالمسؤولية حيال الفوضى التي أغرقت ليبيا بعد سقوط القذافي، قائلًا «سمعت قيادتنا في مناسبات عدة تقول إن الولايات المتحدة تشعر بالمسؤولية عن الاضطرابات التي اندلعت في ليبيا لأن التدخل العام 2011 أطلق العنان لأحداث لم يتوقعها أحد».

وأضاف أنه «لم يكن هدفنا إطاحة نظام القذافي، كنا نحاول حماية المدنيين، لكن ما حدث قد حدث. لذا نشعر بأننا نريد أن نلعب دورًا للمساعدة في استقرار ليبيا مرة أخرى»، معتقدًا أنه «من الأفضل أن يجري ذلك من خلال الوسائل السياسية. نريد استخدام نفوذنا لمحاولة إبقاء التركيز على المسار السياسي».