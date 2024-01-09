لجنة الحكومة الإلكترونية تعتمد التصميم الهندسي لنقطة تقديم الخدمات للمواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، التصميم الهندسي لنقطة تقديم الخدمات في مركز البريد بميدان الجزائر في مدينة طرالس، التي ستخصص لتكون نقطة تعامل مع المواطن، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا».

وعقدت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، اليوم الثلاثاء، اجتماع متابعة بحضور عضوي اللجنة: رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبدالباسط الباعور، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة، والفريقين الاستشاري والفني لمشروع الحكومة الإلكترونية.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع، الذي عقد بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، خصص لبحث ما قدمه الفريقان الاستشاري والفني من عروض تفصيلية للتصور العام للخدمات التي ستُطلق في فبراير المقبل.

إطلاق الخدمات الإلكترونية في فبراير

وأضافت المنصة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على توحيد المسارات، وتحديد البرنامج الزمني بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، لتسهيل الحصول على البيانات، وإيجاد حلول فعّالة لعمليات الدفع الإلكتروني.

ونوهت منصة «حكومتنا» إلى أن اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 332 لسنة 2023، تستعد لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الحكومية عبر واجهة رقمية موحدة، ومراكز خدمية مُجمعة، في مرحلة أولى ستنطلق خلال فبراير المقبل.

اجتماع اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، الثلاثاء 9 يناير 2023. (حكومتنا)

التصميم الهندسي لنقطة تقديم الخدمات الإلكترونية. (حكومتنا)