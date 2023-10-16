  • Alwasat News
Atwasat

وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما الإلكترونية أمام اللجنة العليا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 09:44 مساء
وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما الإلكترونية أمام اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، الإثنين 16 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

استعرض ممثلون عن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمام اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارتين للمواطنين.

وعقدت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا خصص لبحث التحول الرقمي في ليبيا ودعم المشاريع الإلكترونية في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

معوقات تقديم الخدمات الإلكترونية
وقالت منصة «حكومتنا» إن ممثلي الوزارتين استعرضوا خلال الاجتماع «الخدمات الإلكترونية التي تقدمانها حاليًا، والمستهدف تنفيذها، والمشاكل التي تواجهها، مثل مشاكل البنية التحتية الرقمية، ونقص الموظفين المتخصصين، والمشاكل الفنية» في إشارة إلى المعوقات التي تحول دون وصول الخدمات الكاملة للمواطنين.

- «حكومة الوحدة» تبحث مراحل إطلاق الخدمات الإلكترونية بمشروع التحول الرقمي
- خبراء أوروبيون يعرضون رؤيتهم حول رقمنة الخدمات الإدارية في ليبيا

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة احتياجات الوزارات للتقدم في مسار التحول الرقمي، وتحديد الأولويات، ووضع رؤية تنفيذية لتمكين المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية وتسهيلها.

أعضاء اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية، وهم رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات عبدالباسط الباعور، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، ومقرر اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية رافع خليفة، ومسؤول الملف التقني بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية أحمد نصر، ومديرو الإدارات المعنية بالشركة القابضة للاتصالات، وممثلون عن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»

الخرطوم ثكنة عسكرية بعد ستة أشهر من الحرب.. وبورتسودان «عاصمة بديلة»
«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين

«بوابة الوسط» تستعرض نظام الدوري الليبي الممتاز الـ«49» قبل قرعة الإثنين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي

نحو مليون نازح بقطاع غزة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي
شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات المونديال (صور)

شاهد.. «ميتشو» يطمئن الليبيين على «الفرسان» قبل ودية النيجر استعدادا لتصفيات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بمشاركة الصديق الكبير.. صندوق النقد يناقش توحيد السياسات المالية لدول المنطقة
بمشاركة الصديق الكبير.. صندوق النقد يناقش توحيد السياسات المالية ...
السني: يجب معالجة النقاط الجدلية في قوانين الانتخابات بآلية واضحة وإطار زمني محدد
السني: يجب معالجة النقاط الجدلية في قوانين الانتخابات بآلية واضحة...
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 ...
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما الإلكترونية أمام اللجنة العليا
وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما الإلكترونية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
المزيد
«الخليج العربي للنفط» تقوم بصيانة حافلات طلبة أجخرة
«الخليج العربي للنفط» تقوم بصيانة حافلات طلبة أجخرة...
رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الطرابلسي.. واتفاق في الأفق لمحاربة المخدرات
رئيس الحكومة الجزائري يستقبل الطرابلسي.. واتفاق في الأفق ......
«المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة
«المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار ......
وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما الإلكترونية أمام اللجنة العليا
وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية تستعرضان خدماتهما ......
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا...
المزيد