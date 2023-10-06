«حكومة الوحدة» تبحث مراحل إطلاق الخدمات الإلكترونية بمشروع التحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، مع أعضاء اللجنة، مشروع التحول الرقمي ومراحل إطلاق الخدمات الإلكترونية بالمشروع، وفق منصة «حكومتنا».

وناقش اللافي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة أمس الخميس، تحديد المشاريع الإلكترونية الخدمية المستهدفة في المرحلة الأولى، ومتابعة الاستراتيجيات والخطط التي يمكن أن تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات عبدالباسط الباعور، ومدير عام الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، ومقرر اللجنة العليا للحوكمة الإلكترونية رافع خليفة، ومسؤول الملف التقني بمكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية أحمد نصر.