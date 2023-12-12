حكومة الدبيبة: إطلاق تجريبي للخدمات الإلكترونية الموحدة فبراير المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لإطلاق المرحلة التجريبية من حزمة الخدمات الإلكترونية الموحدة في فبراير المقبل، بحسب بيان عبر منصة حكومتنا على «فيسبوك».

وعقدت اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي اجتماعًا لاستعراض الاستعدادات لإطلاق المرحلة التجريبية للخدمات الإلكترونية الموحدة.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها، الذي عُقد الثلاثاء بطرابلس، المخطط العام لمراحل المشروع وتوزيع أقسامه والأدلة التوثيقية وتحديد الحزمة المزمع إطلاقها ضمن الرؤية المعتمدة من مجلس الوزراء في مشروع التحول الرقمي.

- «حكومة الوحدة» تبحث مراحل إطلاق الخدمات الإلكترونية بمشروع التحول الرقمي

الشبكة الحكومية الآمنة

وفي ديسمبر الماضي، أصدر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة منشورًا رقم 16، بشأن تنفيذ الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، بحيث تتولى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات إعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات لضمان حماية وسرية البيانات الحكومية.

اجتماع لحكومة الدبيبة يستعرض الاستعدادات الجارية لإطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الموحدة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)

اجتماع لحكومة الدبيبة يستعرض الاستعدادات الجارية لإطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الموحدة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)

اجتماع لحكومة الدبيبة يستعرض الاستعدادات الجارية لإطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الموحدة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)