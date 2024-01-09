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مبادرة باتيلي في مناقشات المنفي وتكالة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 10:42 صباحا
مبادرة باتيلي في مناقشات المنفي وتكالة
لقاء المنفي وتكالة في طرابلس، 8 يناير 2023. (مجلس الدولة)
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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مبادرة الممثل الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وتطرق لقاء المنفي وتكالة المنعقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس إلى الوضع السياسي وسبل التوصل إلى توافقات تسهم في تحقيق الاستقرار وفق بيان مقتضب صادر عن مجلس الدولة لم يضف مزيد التفاصيل.

مواقف الأطراف الخمسة من مبادرة باتيلي
وأطلق المبعوث الأممي في نوفمبر الماضي مبادرة «خماسية» لعقد قمة بين الأطراف الرئيسية في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

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وفي إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، أنتقد باتيلي مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة».

وأوضح باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا إن «المنفي أبدى دعمًا واضحا لإنجاح الحوار»، أما رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «فاشترط أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة».

بينما قدم تكالة «ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، على الرغم من رفضه مسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب»، كما قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومته، مبديا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة»، بينما اشترط قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر مشاركة الحكومة المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة.

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