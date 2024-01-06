بحضور عقيلة صالح وحفتر.. انطلاق حفل افتتاح جسور بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر في حفل افتتاح جسور جديدة في مدينة بنغازي بمجمع سليمان الضراط مساء اليوم السبت.

يأتي الاحتفال لمناسبة افتتاح عدد من الجسور وذلك ضمن برامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024

وقام حفتر بجولة تفقدية على جسور بنغازي الجديدة أمس الجمعة رفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد وذلك للوقوف على مراحل التجهيزات الأخيرة في أعمال إنشاء الجسور والطرق المحيطة بها تمهيدًا لافتتاحها أمام حركة سير المواطنين.

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وشارك في الجولة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمدير التنفيذي لصندوق إعمار مدينة درنة بلقاسم حفتر وعضو لجنة إعادة الإعمار والاستقرار فرج اقعيم.

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