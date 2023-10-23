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دعم أممي لصندوق إعمار بنغازي ودرنة للمساهمة في تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 04:09 مساء
دعم أممي لصندوق إعمار بنغازي ودرنة للمساهمة في تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات
فريق الاستجابة السريعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
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أعلنت الأمم المتحدة دعمها لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة من أجل «المساهمة في جهود الإنعاش وإعادة التأهيل» للمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق شرق ليبيا الشهر الماضي.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين، إنه «نشر فريق استجابة فورية تابعًا له استجابة للفيضانات المدمرة في شمال شرق ليبيا، لتقييم احتياجات الإنعاش المبكر» بالمناطق المتضررة من الفيضانات.

توسيع الشراكة الأممية مع صندوق إعمار بنغازي ودرنة
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه «عزز دعمه التقني والاستشاري لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة للمساهمة في جهود الإنعاش وإعادة التأهيل»، منوهًا إلى أنه «يجرى الآن توسيع نطاق هذه الشراكة لتلبية احتياجات الإنعاش المبكر للمجتمعات المحلية المتضررة».

- «حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا
- إنشاء صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بقيمة مليار و500 مليون دينار

وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة هيئة حكومية مقرها بنغازي تأسست بموجب القرار رقم (45) لسنة 2021 الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 2 مايو 2021، بقيمة مالية تبلغ نحو مليار و500 مليون دينار.

تكليف صندوق إعمار بنغازي ودرنة بإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة
ويهدف الصندوق إلى إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية.

وخصصت حكومة الوحدة الوطنية للصندوق في 12 سبتمبر الماضي ملياري دينار بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار شرق البلاد.

فريق الاستجابة السريعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
فريق الاستجابة السريعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
فريق الاستجابة السريعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
فريق الاستجابة السريعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
فريق الاستجابة السريعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
فريق الاستجابة السريعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمناطق المتضررة من الفيضانات شرق ليبيا. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
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