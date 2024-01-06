بالصور .. الاستعدادات النهائية لحفل إعمار بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت بلدية بنغازي صورا للاستعدادات النهائية لحفل إعمار المدينة، المقررة إقامته غدا الأحد في مجمع سليمان الضراط.

وقالت البلدية، في بيان، إن هذا الحفل «ضمن برامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024»، وفق المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي

وتسلط احتفالات بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي الضوء على وجوه ثقافية وتراثية المختلفة بالمدينة، خاصة ما يتعلق بالحضارة الإسلامية، وما مر بها من تواريخ مؤثرة، وما قدمته من مآثر وفنون.

تفاصيل احتفال بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

وسبق أن أذن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بانطلاق فعاليات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وذلك خلال مشاركته، ديسمبرالماضي، في احتفالات إحياء الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

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وتتضمن الاحتفالية فعاليات فنية وثقافية، من بينها مسرحيات ومهرجانات للأغنية الليبية والمالوف والموشحات والإنشاد الديني، وفعاليات سينمائية ومعارض للكتب والفنون التشكيلية وعروض فلكلورية، وندوات فكرية يشارك فيها ممثلون عن الدول العربية والإسلامية.

من الاستعدادات النهائية لحفل إعمار بنغازي، 6 يناير 2023. (بلدية بنغازي)

من الاستعدادات النهائية لحفل إعمار بنغازي، 6 يناير 2023. (بلدية بنغازي)