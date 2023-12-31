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حكومة حماد تستعد للاحتفال بـ«بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 11:50 مساء
حكومة حماد تستعد للاحتفال بـ«بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية»
جانب من اجتماع وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة للوقوف على الترتيبات الأمنية للاحتفالية، الأحد 31 ديسمبر 2023 (مكتب الإعلام الأمني)
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تستعد الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد لتنظيم احتفالية «بنغازي عاصمة الثقافة» في العالم الإسلامي، في السادس من يناير 2024.

وعقد وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة اجتماعًا مساء اليوم الأحد مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية للاحتفالية، العميد سليمان أحمد إسرافيل، للاطلاع على الإجراءات المقررة لتأمين الوفود المشاركة، بحسب بيان نشرته صفحة مكتب الإعلام الأمني بالوزارة على «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع الإجراءات الأمنية المتخذة وتقييم مدى كفاءتها في حماية الاحتفال والوفود الدولية، بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للوزارة والقوات المسلحة.

- احتفالية باختيار بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 16 سبتمبر

واختيرت مدينة بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية وفق تحقيقها معايير منظمة التعاون الإسلامي التي تشترط أن تكون للمدن المختارة مساهمة في الدور العلمي والثقافي والإسلامي والتاريخي، وذلك بعد أن كانت العاصمة طرابلس قد اختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2007.

وكان مقررا تدشين فعالية بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية في السادس عشر من سبتمبر الماضي، تزامنًا مع ذكرى استشهاد أسد الصحراء عمر المختار، لكن كارثة سيول الفيضانات التي ضربت منطقة الجبل الأخضر فرضت تأجيل الحدث.

وجرى إقرار الاحتفال بعواصم الثقافة في العالم الإسلامي في المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي عام 2001، واختيرت بنغازي لتحظى بهذا التكريم في عام 2022.

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