«مكافحة الأمراض» ينفي التوصية باستخدام أدوية معينة للعلاج من الإنفلونزا أو الوقاية منها

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض تقديمه توصيات باستخدام أي دواء للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد أو العلاج منها.

وقال المركز إن محاولة الترويج والمتاجرة بتوصيات وبيانات المركز لسلع دوائية معينة غير صحيح وهدفه «كسب المال بالدرجة الأولى وليس صحة المواطن».

مركز مكافحة الأمراض: نعتمد فقط التطعيمات الرسمية

وشدد البيان على أن المركز يوصي فقط بالتطعيمات المعلن عنها يوم انطلاق حملة التطعيم في 2 ديسمبر الماضي، وهي التطعيمات المعتمدة من المركز والموجودة داخل المرافق والمؤسسات الصحية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة كل المتاجرين بمنشورات وتوصيات المركز داخل البلاد وخارجها.

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تحذير من احتمال زيادة حالات «كورونا»

وأول أمس الخميس وصف مركز مكافحة الأمراض الوضع الذي تواجه فيه ليبيا الأمراض التنفسية بـ«المعركة»، وذلك بعد نحو أسبوع من تحذيره من احتمال «زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة نتيجة انتشار المتحور الجديد».

وسجلت ليبيا ارتفاعا ملحوظا في عدوى الأمراض التنفسية منذ بداية أكتوبر الماضي، مع تسجيل عدد من الوفيات، وفق المركز الذي أوضح أن سبب هذه الأمراض هو فيروس إنفلونزا «A»، وفق عينات سحبتها فرق الرصد.