«مكافحة الأمراض»: ارتفاع ملحوظ في عدوى الأمراض التنفسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدوى الأمراض التنفسية منذ بداية أكتوبر الماضي.

وأضاف المركز أن الحالات تراوحت بين البسيطة والخطيرة مع تسجيل عدد من الوفيات، موضحا أن سبب هذه الأمراض هو فيروس إنفلونزا (A)، وفق عينات سحبتها فرق الرصد التابعة للمركز.

شملت العينات الحالات الخطيرة وحالات التنفس الرئوي الحادة، مع إصابة نسب كبيرة من حالات الالتهاب التنفسي كانت بسبب عدوى بكتيرية.

مكافحة الأمراض: حالات «كورونا» قليلة

وأكد المركز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تعد قليلة، وأن معظم حالات الإصابة عند الأطفال كانت نتيجة لعدوى الفيروس المخلوي.

وحذر من احتمال «زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة نتيجةً لانتشار المتحور الجديد»، مضيفا: «هذا الوضع قد يؤدي إلى ازدياد حالات الإيواء بالمستشفيات خاصة لدى الفئات الهشة مثل كبار السن - ذوي الأمراض المزمنة - ذوي المناعة المنخفضة وغيرها».

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ودعا المركز إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من العدوى، وتشمل ما يلي: الحرص على أخذ تطعيمات الأنفلونزا، لا سيّما إذا كُنتَ مُعرضًا بشدة لخطر الإصابة بالأعراض الخطيرة.

نصائح باستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة

كما نصح باستخدام كمامات في الأماكن المزدحمة والمغلقة وكذلك سيئة التهوية، والحفاظ على مسافة آمنة بين الآخرين، بالإضافة إلى الحرص على تحسين سريان التهوية الجيدة.

ودعا كذلك إلى الحفاظ على الآداب التنفسية عند السعال والعطس وذلك بتغطية الفم والأنف، وتنظيف اليدين بشكل مستمر، ومراعاة البقاء في المنزل عند الإحساس بظهور الأعراض أو حدوث العدوى، وعدم انتقالها لكبار السن أو النساء الحوامل وذوي الأمراض المزمنة.

وأشار البيان إلى إعلان منظمة الصحة العالمية ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم (1.IN).

وقالت المنظمة المتحور سريع الانتشار، وقد يتسبب بأمراض تنفسية تتراوح بين البسيطة وتصل إلى حدوث التهابات رئوية في بعض الحالات، مؤكدة تزامن ظهور المتحور مع انتشار الفيروسات الموسمية كالإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة كلها قد يزيد من عدد الإصابات وشدتها.