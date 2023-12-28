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شاهد في «هنا ليبيا»: مكافحة الأمراض تعلن عن الاستعدادات للمتحور الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 09:27 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: مكافحة الأمراض تعلن عن الاستعدادات للمتحور الجديد
برنامج «هنا ليبيا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 28 ديسمبر 2023
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سلط برنامج «هنا ليبيا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الخميس الضوء على استعدادات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بالتزامن مع توقعات بازدياد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الفترة المقبلة بسبب «انتشار المتحور الجديد JN.1».

وسبق أن توقع المركز تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدوى الأمراض التنفسية منذ بداية أكتوبر الماضي، إذ تراوحت الحالات بين البسيطة والخطيرة مع إحصاء عدد من الوفيات.

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وأجرى البرنامج لقاءات مع مسؤولين بالمركز لتقديم نصائح بشأن اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من العدوى، وتشمل الحرص على أخذ تطعيمات الإنفلونزا، واستخدام كمامات بالأماكن المزدحمة والمغلقة وكذلك سيئة التهوية والحفاظ على مسافة آمنة داخل تلك الأماكن، والحرص على تحسين سريان التهوية الجيدة، والحفاظ على الآداب التنفسية عند السعال والعطس، وتنظيف اليدين بشكل مستمر، والبقاء في المنزل عند الإحساس بظهور الأعراض أو العدوى.

ومتحور «كورونا» الجديد سريع الانتشار وقد يتسبب بأمراض تنفسية تتراوح بين البسيطة وتصل إلى حدوث التهابات رئوية في بعض الحالات، ويتزامن ظهوره مع انتشار الفيروسات الموسمية كالإنفلونزا والالتهاب الرئوي الشائع في مرحلة الطفولة، وفق منظمة الصحة العالمية.

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