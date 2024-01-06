  • Alwasat News
Atwasat

ما آخر تطورات إغلاق حقل الشرارة النفطي؟

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده السبت 06 يناير 2024, 03:06 مساء
ما آخر تطورات إغلاق حقل الشرارة النفطي؟
محتجون في حقل الشرارة النفطي. (الإنترنت)
alwasat radio

دخل إغلاق حقل الشرارة النفطي من قِبل محتجين محليين في فزان يومه الخامس، تزامنا مع وعود من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بالاستجابة لمطالبهم، بينما أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إرسال ست منصات تعبئة غاز الطهي الفورية لمستودع سبها النفطي في وقت متأخر أمس.

وقال مصدر محلي في سبها مقرب من المحتجين، اليوم السبت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «إغلاق حقل الشرارة لا يزال مستمرا حتى اللحظة»، وأضاف -متحفظا على ذكر اسمه- إن «خيام المحتجين لا تزال منصوبة داخل الحقل إلى حين الاستجابة لمطالبهم».

- حكومة الدبيبة تعلن إجراءات لتلبية مطالب المحتجين في فزان 
- شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة
- محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي (فيديو)

بدوره، دعا ما يعرف بـ«المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» منظمي الاحتجاج إلى «تشكيل لجنة قادرة على الحوار والتواصل مع الجهات ذات العلاقة، التي ترغب في تحقيق مطالب وحقوق أهل فزان»، مؤكدا في بيان ضرورة إضافة وتضمين «كل مطالب وحقوق فزان».

تفاصيل إغلاق حقل الشرارة النفطي
يوم الثلاثاء الماضي، أغلق محتجون في فزان حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم مع السلطات المعنية.

وتشمل مطالب المحتجين حل مشكلات ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، مُحملين في الوقت نفسه المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وفي رد فعل من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، كان إعلان وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي التنسيق مع شركة البريقة، لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك خلال لقائه ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة عددا من عمداء بلديات الجنوب الخميس الماضي.

في المقابل، أعلنت شركة البريقة أن فرق العمل ما زالت تعمل على تجهيز المواقع الخاصة بتنصيب ست منصات لتعبئة غاز الطهي الفورية في بلديات الجنوب الليبي، مشيرة إلى تزويد مناطق الجنوب بـ19 ألف إسطوانة غاز خلال الفترة من 26 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024، بواقع 2400 إسطوانة غاز يوميا ماعدا يوم الجمعة.

وفي حين يتمسك المحتجون بمطالبهم، تزايدت وتيرة المخاوف المحلية والدولية من انعكاسات إغلاق الشرارة.

تأثيرات محلية ودولية لإغلاق حقل الشرارة النفطي
في هذا السياق جاء تحذير وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الأسبوع الماضي، من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، منبهة إلى عواقب «حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية، والبحث عن بديل». بينما وصف جهاز حرس المنشآت النفطية ما حدث بأنه «عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين».

دوليا، سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها إغلاق حقل الشرارة. ونقلت وكالة «رويترز» عن محلل السوق في «آي جي» للوكالة القول إن «الإغلاق الكامل لحقل الشرارة النفطي بسبب الاحتجاجات المحلية في ليبيا، وتواصل التوترات في البحر الأحمر، جددا المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام حول العالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»

«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين
«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»

«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)

آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة

شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الضرائب» تجمع 1.52 مليار دينار إيرادات من الضريبة على الدخل خلال 2023
«الضرائب» تجمع 1.52 مليار دينار إيرادات من الضريبة على الدخل خلال...
حالة الطقس في ليبيا (السبت 6 يناير 2023)
حالة الطقس في ليبيا (السبت 6 يناير 2023)
وفاة عضو المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت محمد فرج الزرقاء في حادث سير
وفاة عضو المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل سرت محمد فرج الزرقاء في ...
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 6 يناير 2024)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 6 يناير 2024)
بالصور .. الاستعدادات النهائية لحفل إعمار بنغازي
بالصور .. الاستعدادات النهائية لحفل إعمار بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
المزيد
ما آخر تطورات إغلاق حقل الشرارة النفطي؟
ما آخر تطورات إغلاق حقل الشرارة النفطي؟...
ضبط لصي مضخات ري المياه في قصر الأخيار
ضبط لصي مضخات ري المياه في قصر الأخيار...
ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار وانخفاض الإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار وانخفاض الإسترليني في ......
بالصور .. الاستعدادات النهائية لحفل إعمار بنغازي
بالصور .. الاستعدادات النهائية لحفل إعمار بنغازي...
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 6 يناير 2024)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 6 يناير 2024)...
المزيد