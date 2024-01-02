محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن محتجون من فزان، اليوم الثلاثاء، إغلاق حقل الشرارة النفطي بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

جاء ذلك في بيان تلاه أحد المعتصمين أمام الحقل، أرجع الإغلاق إلى انتهاء مهلة جرى الاتفاق عليها في 31 ديسمبر المنقضي، بمنح مهلة إلى اليوم للاستجابة لمطالبهم.

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مطالب أهالي فزان

ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته بفزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

كما يطالب المحتجون بإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاصة بفزان.