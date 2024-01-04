شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv) مساء اليوم الخميس ملف إغلاق حقل الشرارة وأزمة الوقود في الجنوب، على خلفية احتجاجات لمواطنين من فزان، أعلنوا انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم مع السلطات المعنية، والمتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته بفزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاصة بفزان.

- محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي (فيديو)

- «حرس المنشآت»: إغلاق حقل الشرارة عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين

- وزارة النفط: غلق الحقول يسبب أزمة كهرباء ومغادرة الشركاء

ما تداعيات الإغلاق؟ وهل يقود الموقف الأخير إلى إحداث تنمية لأهالي الجنوب؟ وما موقف الحكومة ومؤسسة النفط؟ وهو ما يحاول البرنامج استجلائه مع كل من: رئيس حراك فزان بشير الشيخ، ورئيس تجمع فزان للفعاليات والشباب والتنمية أبوبكر بوستة، والناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك