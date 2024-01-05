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حكومة الدبيبة تعلن عن إجراءات لتلبية مطالب المحتجين في فزان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 01:08 صباحا
حكومة الدبيبة تعلن عن إجراءات لتلبية مطالب المحتجين في فزان
وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال اجتماع مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الخميس، التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، وذلك لمناقشة الوضع الراهن في مدينة أوباري، جنوب البلاد، إثر إغلاق حقل الشرارة النفطي من قبل مجموعة من المحتجين.

زيادة كميات الوقود لمستودع سبها
وأوضح بيان نشرته صفحة وزارة الحكم المحلي على «فيسبوك» أن الاجتماع تركز حول مناقشة مطالب المحتجين والقضايا الأساسية التي أدت إلى الاحتجاج، وإغلاق الحقل، والذي يشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات الوطنية.

بدوره أكد التومي زيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، لافتًا إلى أهمية الحوار البناء وضرورة التوصل إلى حل يراعي مطالب المحتجين دون المساس بالمصلحة العامة واستمرارية الإنتاج النفطي.

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التومي: الحكومة تدرس مطالب المحتجين في فزان.. وتتفهم ظروفهم
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دراسة المطالب المقدمة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

من جانبه، أكد عادل جمعة «تفهم الحكومة للظروف الصعبة التي تدفع المواطنين للتعبير عن مطالبهم بهذه الطريقة»، مشيرًا على التزامها «بالعمل على حل هذه القضايا بطريقة تحقق العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

وشدد جمعة على «أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة»، داعيًا «الجميع إلى العمل سويًا للحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة».

اجتماع مرتقب مع الدبيبة لمتابعة مشروعات الجنوب
ولفت البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا علي ضرورة التنسيق لعقد اجتماع موسع مع رئيس الحكومة والوزارات المعنية والأجهزة المعنية لمتابعة المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها في الجنوب.

حضر اللقاء عمداء بلديات: «سبها، ومرزق، والقطرون، ووادي عتبة، وبنت بية، وأوباري».

وأعلن محتجون في فزان، الثلاثاء، إغلاق حقل الشرارة بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم مع السلطات المعنية، والمتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته في فزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاصة بفزان.

جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
التومي وعادل جمعة خلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
التومي وعادل جمعة خلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
عادل جمعة خلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
عادل جمعة خلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، الخميس 4 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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