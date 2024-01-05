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شركة «راس لانوف» تعلن حصيلة التصدير في ديسمبر 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 يناير 2024, 08:03 مساء
شركة «راس لانوف» تعلن حصيلة التصدير في ديسمبر 2023
شحن إنتاج الإيثلين من ميناء راس لانوف النفطي. (شركة راس لانوف)
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أعلنت شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» كمية الشحنات التي جرى تصديرها من منتجات مصنع الإيثيلين خلال ديسمبر الماضي، بعد توقف استمر نحو 12 عاما.

وقالت الشركة إنها صدرت 13 ألفا و491 طنا متريا من غاز الإيثيلين، و19 ألفا و38 طنا متريا من البروبيلين، و12 ألفا و411 طنا متريا من خليط رباعي الكربون، و16 ألفا و842 طنا متريا من الجازولين المعالج.

وقبل نهاية 2023 بأيام، أكدت «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» شحن منتجات مصنع البولي إيثيلين إلى 164 مصنعا داخل ليبيا، بعد إنجاز عدد من المشروعات، واستئناف الإنتاج في عدد من المواقع بالشركة خلال العام.

الناقلات النفطية تتحرك من ميناء راس لانوف لدول العالم
وخلال ديسمبر، جرى شحن أكثر من ناقلة نفط عبر ميناء راس لانوف محملة بغاز البروبيلين، وتوجهت إلى جنوب شرق آسيا، وتحديدا الصين.

- «راس لانوف» تصدر أول إنتاج مصنع الإيثيلين بعد توقفه 12 عامًا
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وقالت الشركة: «على الرغم من كل الظروف القاهرة وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية التي تتوالى فيها النواقل من أجل شحن منتجات مصنع الإيثيلين، وتصديرها إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا».

شحن إنتاج الإيثلين من ميناء راس لانوف النفطي. (شركة راس لانوف)
شحن إنتاج الإيثلين من ميناء راس لانوف النفطي. (شركة راس لانوف)
شحن إنتاج الإيثلين من ميناء راس لانوف النفطي. (شركة راس لانوف)
شحن إنتاج الإيثلين من ميناء راس لانوف النفطي. (شركة راس لانوف)
شحن إنتاج الإيثلين من ميناء راس لانوف النفطي. (شركة راس لانوف)
شحن إنتاج الإيثلين من ميناء راس لانوف النفطي. (شركة راس لانوف)
شركة «راس لانوف» تعلن حصيلة التصدير في ديسمبر 2023
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