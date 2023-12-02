«راس لانوف» تصدر أول إنتاج مصنع الإيثيلين بعد توقفه 12 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» وصول أولى شحنات مصنع الإيثيلين إلى الأسواق العالمية، وتحديدا إلى الصين، وذلك بعد توقف عمل المصنع نحو 12 عامًا.

واستقبل ميناء راس لانوف النفطي أمس الجمعة الناقلة (Antikithira) والتي سيجري شحنها بكمية تقدر بـ6 آلاف طن متري من خليط رباعي الكربون، وستتوجه الناقلة بهذه الشحنة إلى الصين.

وقالت الشركة إن الإنجاز تحقق بفضل موظفيها وبدعم مؤسسة النفط، ليجري تصدير أول منتجات مصنع الإيثيلين الذي عاد للعمل مؤخرا بعد توقفه سنوات.

اجتماع لتطوير ميناء راس لانوف

وبدايات نوفمبر الماضي، اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» إدريس الستاوية مع مسؤولين من شركة «الوطن القابضة»، والمدير الإقليمي لشركة «الغرابلي» المصرية للأعمال الهندسية - فرع ليبيا، لمناقشة إمكانية تطوير ميناء راس لانوف.

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وأوضحت الشركة الليبية أن «الغرابلي» تعتبر من الشركات المصرية العريقة في مجال الإنشاءات، حيث «أسهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة بمختلف المجالات الهندسية المتكاملة».

وأضافت أن الاجتماع يعزز الشراكة في مجال الهندسة المدنية والبنية التحتية للموانى، وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.