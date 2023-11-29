أبوزريبة يناقش التحديات الأمنية بمنطقة الحقول والموانئ النفطية في رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة مع مدير أمن رأس لانوف اللواء أبوبكر خليفة المغربي «التحديات الأمنية في المنطقة التي تحتضن الحقول والموانئ النفطية الحيوية».

وحسب بيان الوزارة، تعهد أبوزريبة «بتوفير الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الضرورية لحل تلك المشاكل والصعوبات، بهدف تعزيز الأمن وتسهيل سير العمل الإداري في المديرية».

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واستعرض الوزير ومدير الأمن العمل الأمني الحالي في رأس لانوف ومهام المديرية في الحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة الجريمة، والمشاكل والعراقيل التي تعترض سير عمل المديرية ومنتسبيها.

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ويوم الأربعاء الماضي، عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اجتماعًا عاديًا لحكومته بمدينة رأس لانوف، وقال إن «مدن الهلال النفطي تعاني من مشكلات خدمية في البنية التحتية والطرق، فضلًا عن أمراض مزمنة بسبب عمليات استخراج النفط على الرغم من أنها مصدر قوت الليبيين».

من لقاء وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة مع مدير أمن رأس لانوف اللواء أبوبكر خليفة المغربي، 29 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)