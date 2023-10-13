أبوزريبة: الحالة الأمنية في بنغازي ممتازة.. ولن نسمح بأى اختراقات

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الجمعة، إن الحالة الأمنية في مدينة بنغازي «ممتازة»، مشددًا على عدم السماح بأي «اختراقات أمنية» تمس بسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بنغازي أعلن خلاله المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» فرج الصوصاع تعرض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها يوم الجمعة الماضي.

وقدم أبوزريبة إيجازًا لما حدث في بنغازي يوم الجمعة الماضي؛ إذ قال إن «مجموعة إرهابية تسللت إلى منطقة السلماني في بنغازي عند الساعة الثانية ظهرًا على متن سيارات دفع رباعي ذات طلاء عسكري».

وأضاف أن عناصر الأمن الداخلي انتقلت إلى عين المكان؛ حيث لاحظوا عديد الأشخاص المسلحين وأبلغوا الشرطة العسكرية بالواقعة، لكنهم تعرضوا للرماية بالذخيرة الحية، ما دفعهم إلى الاستعانة بالوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية التي جوبهت بمقاومة من «الإرهابيين» ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.