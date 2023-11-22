ضبط متهمين بحيازة وإتجار مخدرات في الزاوية ودرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في بيانين منفصلين اليوم الأربعاء، ضبط متهمين بحيازة وإتجار مواد مخدرة في مدينتي الزاوية ودرنة.

وقال الجهاز في بيان إن «أعضاء التحري والقبض لمكتب تحريات غرب الزاوية تمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص جزائريين على متن سيارة وبحوزتهم ستة أقرص (لاريكا)، والمشتبه في أنها أقراص هلوسة. وعقب ضبط المتهمين جرت إحالتهم إلى نيابة جرائم المخدرات الزاوية».

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ضبط متهم بالإتجار بالمخدرات في درنة

وفي بيان منفصل، أشار جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى ورود معلومات عن شخص يتاجر في الحشيش بمدينة درنة، منوهًا بضبطه متلبسًا في كمين محكم بعد التأكد من صحة المعلومات، وبحوزته (ربع قرصة) يشتبه في كونها من مخدر الحشيش. وأحيل المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

مضبوطات مع المتهمين في الزاوية.(جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)