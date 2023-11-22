ضبط وافد يتاجر في المخدرات بالسدرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط وافد سوري يروج مخدر الحشيش على نطاق واسع في منطقة السدرة.

وأوقع أعضاء التحري بالجهاز المتهم في كمين محكم بعد إيهامه بصفقة شراء، وإيقافه متلبسا بالمواد المخدرة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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واعترف المتهم بالاتجار في المخدرات بالتعاون مع مواطنين، جرى ضبطهما لاحقا وبحوزتهما ثلاثة كيلوغرامات من الحشيش، ليحالوا جميعا إلى نيابة مكافحة المخدرات طرابلس من حيث الاختصاص.