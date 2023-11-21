ضبط خمور وحشيش وحبوب هلوسة في منزل ببوعطني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، العثور على كميات من الخمور والمخدرات وحبوب الهلوسة خلال مداهمة منزل بمنطقة بوعطني.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى ضبط المتهم، يُدعى «ع م ع» من مواليد 1990، عقب ورود معلومات لأعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن شخص يتاجر بالخمور المصنعة محلياً.

ضبط متهم بإضرام النار في سيارة وواجهة منزل مواطن

حشيش وخمور في منزل المتهم وسيارته

ورصد أعضاء التحريات الشخص المطلوب، وجمعوا المعلومات عنه التي أفضت عن التوصل لمحل سكنه بمنطقة بوعطني. وعقب مداهمة منزل المتهم وضبطه، جرى العثور على أربعة جالونات سعة عشرين لترا مملوءة بالمواد المسكرة، وقطعة من مادة الحشيش المخدرة. كما عثر رجال الأمن على ثلاث قطع من مادة الحشيش المُخدرة، وعلبتين من أقراص الهلوسة (بترل) في سيارته.

واعترف المتهم في القسم بما نسب إليه، وأفاد بأنه حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في وقت سابق بتهمة الاتجار في المخدرات وتعاطيها، واتخذت كل الإجراءات القانونية حياله، وأحيل إلى النيابة العامة.

المتهم بالإتجار بالخمور بمنطقة بوعطني في بنغازي، 21 نوفمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)