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ضبط شخص بحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 06:52 مساء
ضبط شخص بحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش في زليتن
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على شخص بحوزته 5 قطع من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام وسيجارة جاهزة للتعاطي في مدينة زليتن.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن المتهم ألقي القبض عليه «متلبسًا» في كمين محكم أُعدَّ له بعملية بيع وشراء معه بعد التأكد من صحة معلومة مصدرية وردت إلى فرع الجهاز بالمرقب.

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وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات في زليتن.

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