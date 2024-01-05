أسعار النفط ترتفع بعد السيطرة على التضخم في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن التضخم تحت السيطرة ومع استعداد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 31 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 77.90 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 43 سنتا، أو 0.6%، إلى 72.62 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

السيطرة على التضخم في أميركا

وكلا الخامين القياسيين، اللذين في طريقهما لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، عوضا تقريبًا جميع خسائرهما من يوم الخميس، عندما استقرت الأسعار على انخفاض في جلسة متقلبة بسبب تراكم مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوعية الضخمة.

وعلى الرغم من عدم تقديم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير أدلة مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن المناقشات داخل المجلس تشير إلى شعور متزايد بأن التضخم تحت السيطرة، مع تزايد القلق بشأن المخاطر التي قد تحملها السياسة النقدية «المفرطة التقييد» على الاقتصاد.