شاهد في «وسط الخبر»: عودة المنقوش.. بين مزايدات الخصوم وغضب العموم

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv) في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس ما تردد عن قرب عودة وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش للمنصب، بعد اتضاح أن لقاءها بوزير خارجية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في روما كان عرضيًا ولا يشكل جرمًا قانونيًا.

وأمس الأربعاء قال النائب العام المستشار الصديق الصور في مؤتمر صحفي إن حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وجهاز المخابرات لم يقدما المعلومات الاستدلالية حول قضية لقاء المنقوش وكوهين «لتبيان إذا ما كان اللقاء يمس الأمن القومي الليبي أم لا».

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وفي نهاية أغسطس الماضي جرى الكشف عن لقاء «المنقوش - كوهين» سرا في العاصمة الإيطالية، وهو ما فجّر موجة غضب عارم في الشارع الليبي الذي شهد تظاهرات منددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفع خلالها المتظاهرون لافتات طالبت بعزل النقوش، كما أحرقوا صورتها وصور العلم الإسرائيلي.

وعلى إثر الغضب قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إيقاف الوزيرة عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق، وتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بحسب نص القرار رقم «368» لسنة 2023. ولم تعلن الحكومة نتائج أعمال اللجنة.

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