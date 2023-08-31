الدبيبة: المنقوش أخلصت للوطن لكن أطرافا كثيرة استغلت ما حدث في روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة

القاهرة - بوابة الوسط

دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، متهمًا خصومه ومعارضيه السياسيين بمحاولة استغلال ما حدث في روما لتصفية حسابات ضيقة.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع أن «نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا هذا الوطن، ودافعت عنه في كل محفل، لكننا اليوم ملزمون تجاه مقدساتنا بأن نتسامى على عواطفنا وعلاقاتنا الإنسانية، ونتحمل الإجراءات القاسية وهذه ضريبة المسؤولية على كل مسؤول فينا».

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وأضاف الدبيبة أن «أطرافًا كثيرة استغلت هذه الواقعة لتصفية حسابات سياسية ضيقة» مع مشروعه المتمثل في «مشروع الانتخابات والدستور»، مبينًا أن الذين استغلوا ما حدث في روما هم «من يسعى للتمديد والفوضى، ويمتهن تجارة الهجرة، ويمارس الجرائم، ومن طلب من جيش دولة أخرى الهجوم على بلاده، ورفع مجرد شعارات براقة، وتوشح بالأعلام في ممارسة غير مسبوقة للوقاحة السياسية».

وتابع: «استغل هذه القضية النبيلة الشريفة، فقبل التبجح بحق الشعب الفلسطيني أين هو حق الشعب الليبي الذي ظلموه؟ وقبل مزايداتهم بالثوابت أين هم من إثارة الحروب الأهلية وشرعنتها والولوغ في الدماء؟ وقبل ادعائهم بشعارات النضال الفلسطيني أين هم من تهجير العائلات الليبية وأبناء جلدتهم أيها المواطنون؟»، مشيدًا بتمسك الليبيين بثوابت الأمة، وكذلك الأجهزة الأمنية التي نجحت في تحقيق الأمن وفرض السيطرة التي حالت دون الفوضى خلال الأيام الماضية.