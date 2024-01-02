استجابة ليبية لنهج «الصحة الواحدة».. مركز مكافحة الأمراض ينظم ورشة عمل

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول «مفهوم الصحة الواحدة» بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض الأفريقي، والتي بدأت أعمالها أمس الإثنين، وتستمر حتى بعد غد الخميس، بمشاركة عدد من موظفي القطاعات الصحية والخدمية ذات العلاقة.

وتأتي الورشة في إطار الاستجابة الليبية لدعوة منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى بناء قدراتها على توحيد الجهود في مجال مكافحة الأمراض المشتركة، وترسيخ الالتزام السياسي، وزيادة العمل من أجل الاستثمار في نهج «الصحة الواحدة»، لمعالجة التهديدات المشتركة التي تؤثر على صحة ورفاه البشر والحيوانات والنباتات والبيئة معاً، حسب ما دعت إليه منظمة الصحة العالمية.

فوائد «نهج الصحة الواحدة»

ويترتب على إجراءات نهج «الصحة الواحدة» فوائد اقتصادية ضخمة، إذ تقدّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والبنك الدولي أن جهود «الصحة الواحدة» يمكن أن تعيد إلى المجتمع العالمي ما لا يقل عن 37 مليار دولار أميركي سنويا.

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ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «نهج الصحة الواحدة بديهي من منظور الصحة العامة والاقتصاد والمنطق»، مضيفاً: «من الواضح أنه لا يمكننا حماية وتعزيز صحة البشر إلا من خلال حماية وتعزيز صحة الحيوانات، والكوكب الذي تعتمد عليه جميع أشكال الحياة. نحن نرحب بالإجماع السياسي المتزايد على مبدأ الصحة الواحدة على الصعيد العالمي، ونحن ملتزمون بدعم البلدان، لترجمة مفهوم الصحة الواحدة إلى إجراءات تُحدث فرقاً»، وفق ما أورد موقع المنظمة.

توزيع التطعيمات على مستحقيها

والأحد الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرسال شحنات التطعيمات المدرسية والروتينية إلى المنطقة الشرقية، لتوزيعها على ثلاثين بلدية.

وقبل أيام، أرسل المركز شحنات من التطعيمات المماثلة إلى مناطق الجبل، لتُوزع على أربع عشرة بلدية. وقال المركز إن أسطول نقل التطعيمات يصل المنطقة الشرقية لتغطية احتياجات ثلاثين بلدية، حيث جرى توزيعها على ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن التطعيمات يُجرى توزيعها على مستحقيها في المناطق، لتعزيز فكرة ضرورة المواظبة على إعطاء التطعيمات، ودورها في الحفاظ على الصحة.

جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.

جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.

جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.

جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.