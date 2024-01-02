  • Alwasat News
Atwasat

استجابة ليبية لنهج «الصحة الواحدة».. مركز مكافحة الأمراض ينظم ورشة عمل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 01:27 مساء
استجابة ليبية لنهج «الصحة الواحدة».. مركز مكافحة الأمراض ينظم ورشة عمل
جانب من فعاليات ورشة العمل حول نهج الصحة الواحدة في طرابلس، 1يناير 2024. (مركز مكافحة الأمراض)
alwasat radio

بدأت فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل التي ينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول «مفهوم الصحة الواحدة» بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض الأفريقي، والتي بدأت أعمالها أمس الإثنين، وتستمر حتى بعد غد الخميس، بمشاركة عدد من موظفي القطاعات الصحية والخدمية ذات العلاقة. 

وتأتي الورشة في إطار الاستجابة الليبية لدعوة منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى بناء قدراتها على توحيد الجهود في مجال مكافحة الأمراض المشتركة، وترسيخ الالتزام السياسي، وزيادة العمل من أجل الاستثمار في نهج «الصحة الواحدة»، لمعالجة التهديدات المشتركة التي تؤثر على صحة ورفاه البشر والحيوانات والنباتات والبيئة معاً، حسب ما دعت إليه منظمة الصحة العالمية. 

فوائد «نهج الصحة الواحدة»
ويترتب على إجراءات نهج «الصحة الواحدة» فوائد اقتصادية ضخمة، إذ تقدّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والبنك الدولي أن جهود «الصحة الواحدة» يمكن أن تعيد إلى المجتمع العالمي ما لا يقل عن 37 مليار دولار أميركي سنويا. 

-  «مكافحة الأمراض» يرسل شحنة تطعيمات لـ30 بلدية بالمنطقة الشرقية
-  «مكافحة الأمراض»: ارتفاع ملحوظ في عدوى الأمراض التنفسية

ويقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: «نهج الصحة الواحدة بديهي من منظور الصحة العامة والاقتصاد والمنطق»، مضيفاً: «من الواضح أنه لا يمكننا حماية وتعزيز صحة البشر إلا من خلال حماية وتعزيز صحة الحيوانات، والكوكب الذي تعتمد عليه جميع أشكال الحياة. نحن نرحب بالإجماع السياسي المتزايد على مبدأ الصحة الواحدة على الصعيد العالمي، ونحن ملتزمون بدعم البلدان، لترجمة مفهوم الصحة الواحدة إلى إجراءات تُحدث فرقاً»، وفق ما أورد موقع المنظمة. 

توزيع التطعيمات على مستحقيها
والأحد الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرسال شحنات التطعيمات المدرسية والروتينية إلى المنطقة الشرقية، لتوزيعها على ثلاثين بلدية.

وقبل أيام، أرسل المركز شحنات من التطعيمات المماثلة إلى مناطق الجبل، لتُوزع على أربع عشرة بلدية. وقال المركز إن أسطول نقل التطعيمات يصل المنطقة الشرقية لتغطية احتياجات ثلاثين بلدية، حيث جرى توزيعها على ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن التطعيمات يُجرى توزيعها على مستحقيها في المناطق، لتعزيز فكرة ضرورة المواظبة على إعطاء التطعيمات، ودورها في الحفاظ على الصحة.

جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
جانب من فعاليات ورشة العمل حول «مفهوم الصحة الواحدة» في طرابلس، 1يناير 2024.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع

الليبية ميار الوليد تتوج بذهبية بطولة تونس المفتوحة للشراع
الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو

الحلقة الرابعة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر

دراسة: «الصيام المتقطع» يقلل نسب الإصابة بألزهايمر
إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد

إطلاق حزمة استثمارية في سوق المال الليبية مطلع العام الجديد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط 3 مطلوبين على ذمة أحكام بالسجن في بنغازي
ضبط 3 مطلوبين على ذمة أحكام بالسجن في بنغازي
بالصور: تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء
بالصور: تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء
نصية لـ«تكالة» ونائبيه: حكومة موحدة جديدة قبل توحيد المناصب السيادية
نصية لـ«تكالة» ونائبيه: حكومة موحدة جديدة قبل توحيد المناصب ...
استجابة ليبية لنهج «الصحة الواحدة».. مركز مكافحة الأمراض ينظم ورشة عمل
استجابة ليبية لنهج «الصحة الواحدة».. مركز مكافحة الأمراض ينظم ...
للتحرر من الحصار الاقتصادي.. النيجر «الدولة الحبيسة» تستنجد بطرق ومنفذ عبر الموانئ الليبية
للتحرر من الحصار الاقتصادي.. النيجر «الدولة الحبيسة» تستنجد بطرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
المزيد
بحضور بالقاسم حفتر.. حماد يلتقي أعيان وحكماء رأس الهلال
بحضور بالقاسم حفتر.. حماد يلتقي أعيان وحكماء رأس الهلال...
عون استفسر عن اتفاق تصدير النفط الليبي مع كوريا الجنوبية.. ماذا قال وزير البترول المصري؟
عون استفسر عن اتفاق تصدير النفط الليبي مع كوريا الجنوبية.. ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الثلاثاء 2 يناير 2024)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية......
للتحرر من الحصار الاقتصادي.. النيجر «الدولة الحبيسة» تستنجد بطرق ومنفذ عبر الموانئ الليبية
للتحرر من الحصار الاقتصادي.. النيجر «الدولة الحبيسة» تستنجد ......
استجابة ليبية لنهج «الصحة الواحدة».. مركز مكافحة الأمراض ينظم ورشة عمل
استجابة ليبية لنهج «الصحة الواحدة».. مركز مكافحة الأمراض ......
المزيد