«مكافحة الأمراض» يرسل شحنة تطعيمات لـ30 بلدية بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إرسال شحنات التطعيمات المدرسية والروتينية إلى المنطقة الشرقية لتوزيعها على 30 بلدية.

وقبل أيام أرسل المركز شحنات من التطعيمات المماثلة إلى مناطق الجبل، لتُوزع على 14 بلدية.

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وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن أسطول نقل التطعيمات يصل المنطقة الشرقية لتغطية احتياجات 30 بلدية، حيث جرى توزيعها على ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن التطعيمات سيُجرى توزيعها على مستحقيها في المناطق خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز فكرة المواظبة على ضرورة إعطاء التطعيمات ودورها في الحفاظ على الصحة.

جانب من شحنة التطعيمات المرسلة للمنطقة الشرقية، الأحد 31 ديسمبر 2023 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من شحنة التطعيمات المرسلة للمنطقة الشرقية، الأحد 31 ديسمبر 2023 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من شحنة التطعيمات المرسلة للمنطقة الشرقية، الأحد 31 ديسمبر 2023 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

جانب من شحنة التطعيمات المرسلة للمنطقة الشرقية، الأحد 31 ديسمبر 2023 (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)