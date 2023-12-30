وصول شحنة التطعيمات الروتينية والإجبارية إلى إدارة الخدمات الصحية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت اليوم السبت إلى مخازن الحلقة الباردة لإدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت شحنة التطعيمات الروتينية والإجبارية قادمة من إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

وأكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية لإدارة الخدمات الصحية في سرت د. محمد إدريس أن الشحنة تحتوي على طعوم: الخماسي والسداسي والمركب والرئوي والروتا وبي سي جي والكبدي والثلاثي والرباعي والورم الحليمي والسحايا والحمي الصفراء، من ضمن التطعيمات الإجبارية والروتينية الخاصة بالأطفال والكبار.

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وقال إدريس إنه سيجرى توزيع الطعوم على جميع المراكز الصحية المكلفة بإعطاء التطعيم حسب الاحتياج الأسبوعي والشهري لمراكز التطعيمات داخل المدينة وضواحيها.