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«النهر الصناعي» يكلف لجنة لدراسة نقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى البطنان والجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 01:08 مساء
«النهر الصناعي» يكلف لجنة لدراسة نقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى البطنان والجبل الأخضر
أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تكليف لجنة فنية لإجراء دراسة أولية لنقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى مناطق البطنان والجبل الأخضر.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 13 للعام 2023، على تشكيل اللجنة بعضوية 14 مهندسا من الجهاز وأربعة مهندسين من شركة النهر للهندسة المحدودة، حسب ما جاء على صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

مهام اللجنة
ونص القرار على أن تتولى اللجنة دراسة ربط المسار المستحدث بمنظومة المرحلة الأولى، لتغطية الاحتياجات والعجز في الإمداد المائي بالمرحلة الثانية عن طريق منظومة القرضابية السدادة.

كما ستقوم اللجنة ببحث وتحديد النوعية الأمثل من الأنابيب لاستخدامها بخط أنابيب نقل مياه الكفرة - البطنان - الجبل الأخضر، وإعداد دراسة حول التكلفة التقديرية للمشروع.

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