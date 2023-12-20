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اتفاق تعاون بين «الشؤون الاجتماعية» وأكاديمية الدراسات العليا في التدريب والاستشارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 11:45 صباحا
اتفاق تعاون بين «الشؤون الاجتماعية» وأكاديمية الدراسات العليا في التدريب والاستشارات
مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وأكاديمية الدراسات العليا، 20 ديسمبر 2023. (صفحة الوازرة على فيسبوك)
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وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في مجالات التدريب والاستشارات وتنظيم ورش عمل علمية مشتركة.

وتشمل الاتفاقية مجالات التدريب والتأهيل وصقل المهارات ورفع الكفاءات في عديد البرامج المتخصصة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وستستهم الاتفاقية في بلورة البحوث والدراسات المُعدة من الكوادر العلمية بالأكاديمية إلى سياسات وبرامج مع مؤسسات الدولة.
 

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