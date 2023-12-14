الكيلاني تبحث مع سفير تونس تفعيل مذكرات التفاهم في العمل الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء أبوبكر الكيلاني مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، اليوم الخميس، تفعيل مذكرات التفاهم واللجان المشتركة في العمل الاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات على المستوى الاجتماعي وتبادل الخبرات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية الاجتماعية في مجال حقوق المرأة والطفل والتدريب والتأهيل، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتناول اللقاء كذلك تكثيف اللقاءات وإمكان تشكيل فرق عمل مشتركة وتوقيع اتفاق تعاون يضع الخطوط العريضة وينظم التعاون في الشأن الاجتماعي.