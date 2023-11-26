الكيلاني تطلب الإسراع في «ميكنة» المعاشات الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وفاء أبوبكر الكيلاني، أهمية الإسراع في خطوات تحول صندوق التضامن الاجتماعي إلى استخدام الميكنة في الخدمات المقدمة، خصوصا منظومة المعاشات الأساسية وخدمات فئة ذوي الإعاقة.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة هيئة الصندوق اليوم الأحد، حسب بيان صادر عن الوزارة. وأكدت الوزيرة «أهمية تفعيل الاستثمار بشكل أكبر، وضرورة صرف المعاشات الأساسية لمستحقيها في وقتها، ودون تأخير».

الكيلاني تتابع أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وحسب بيان الوزارة، فقد «تابع الاجتماع أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية في جميع المناطق، وضرورة الاهتمام بهذه المؤسسات، وتطوير آلية العمل بها»، وكذلك «آخر مستجدات مشروع الكود الليبي». وأكدت الوزيرة أهمية الاطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، لضمان نجاح عمل الصندوق واستمراريته.

وفي أغسطس الماضي، وجهت الكيلاني بإنشاء منصة استعلام، لكي يتمكن جميع المستفيدين من المعاش الأساسي من الاطلاع على البيانات والمخصصات الخاصة بهم.

الكيلاني في اجتماع مع مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي بالعاصمة طرابلس، 26 نوفمبر 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)