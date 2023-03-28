انطلاق مبادرة «تضامن» لأصحاب المعاشات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق التضامن الاجتماعي انطلاق مبادرة «تضامن» لأصحاب المعاشات الأساسية، الذين تتكون أسرهم من فردين فما فوق، وذلك في جميع المناطق.

وسيتلقى المستهدفون من المبادرة رسالة نصية عبر هواتفهم برقم الكوبون الخاص بهم وخطوات التسجيل، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك». للدخول على صفحة المبادرة اضغط هنا

مبادرة «تضامن»

وتعد مبادرة «تضامن» منصة إلكترونية أنشأها صندوق التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة لأصحاب المعاشات الأساسية المسجلين في الصندوق، في شكل سلات غذائية مجانية.

وتهدف المنصة إلى التكاتف والتضامن مع الأسر المسجلة لدى الصندوق، من خلال تقديم المساعدات الخيرية وبرامج التنمية الاجتماعية للعائلات الليبية في مختلف المناطق.