الكيلاني: إنشاء منصة للاستعلام عن المعاش الأساسي للمستفيدين

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء أبوبكر الكيلاني بإنشاء منصة استعلام لكي يتمكن جميع المستفيدين من المعاش الأساسي من الاطلاع على البيانات والمخصصات الخاصة بهم.

وأكدت خلال زيارتها لصندوق التضامن الاجتماعي أهمية وضع خطة استراتيجية للصندوق، تشمل تطوير الخدمات والمرافق كافة التابعة له وخاصة المؤسسات الاجتماعية ومعالجة القصور بها لتوفير بيئة مناسبة لأبناء الوطن، حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية عبر «فيسبوك».

حل إشكالية تأخر المعاشات

وشددت الكيلاني على ضرورة معالجة إشكالية تأخر المعاش الأساسي وحلها حلًا جذريًا لكي تصل الحقوق لمستحقيها من دون تأخير، كما حثت على تنفيذ رؤية الحكومة فيما يتعلق بالتحول الرقمي لتسهيل الخدمات كافة ورقمنتها للفئات التي تنضوي تحت مظلة الصندوق، والبدء في خطوات فعلية لذلك.

-تعاون بين الشؤون الاجتماعية وشركة ألمانية لتأسيس مراكز تركيب أطراف صناعية في ليبيا

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى البدء الفعلي في مشروع إعادة المسح الاجتماعي الشامل للمعاقين وغيرهم من الشرائح، واطلعت على مراحل تنفيذ لائحة التيسير الشامل لذوي الإعاقة المشروع الذي تولته الهيئة وبدأت في تنفيذه تفعيلًا لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين والتشريعات الليبية.