تعاون بين الشؤون الاجتماعية وشركة ألمانية لتأسيس مراكز تركيب أطراف صناعية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء أبوبكر الكيلاني، مع شركة «أوتوبوك» الألمانية المتخصصة في مجال الأطراف الصناعية تجهيز مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة، للتعاون المشترك في تطوير الورش القائمة، وتأسيس مراكز تركيب أطراف صناعية في ليبيا، وتبادل الخبرات في هذا المجال.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الكيلاني و«أوتوبوك» في مقر الشركة في ألمانيا.

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وقد شارك في الاجتماع وفد حكومة الدبيبة برئاسة وفاء أبوبكر الكيلاني، ومدير المركز الوطني للأطراف الصناعية الصادق الحداد، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة حافظ خليفة.

بينما مثّل شركة «أوتوبوك» رئيس مجلس الإدارة المدير الإقليمي تيم شيفر، ونائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا دنيس فالتر، ومدير مبيعات المنطقة وليد لحام، حسب بيان للوزارة.

كما مثّل شركة ذوو الهمم للمعدات الطبية، الوكيل الحصري لـ«أوتوبوك» في ليبيا، مدير عام الشركة فؤاد أحمد الدرقاش.

وقد بحث المجتمعون تجهيز مذكرة تفاهم بين الوزارة والشركة الألمانية؛ للتعاون المشترك في تطوير الورش القائمة، وتأسيس مراكز تركيب أطراف صناعية في ليبيا، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وكذلك التدريب والدعم الفني، ضمن رؤية الوزارة ورغبتها في تطوير المراكز الحالية في ليبيا، وإنشاء مراكز جديدة بأحدث الأجهزة والمعدات.

وأبدت الشركة الألمانية استعدادها لتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواد والمعدات المطلوبة بأفضل المواصفات، مع تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لوضع خطة إستراتيجية لورش الأطراف الصناعية.