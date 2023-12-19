ترحيل 342 مهاجرا إلى غينيا وغامبيا عبر مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

أعلن مساعد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس للشؤون الأمنية العميد محمد بريدعه ترحيل 342 مهاجرا غير نظاميين إلى غينيا كوناكري وغامبيا عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن 170 مهاجرا غادروا إلى غامبيا على متن رحلة اليوم الثلاثاء، فيما جرى ترحيل 172 آخرين إلى غينيا أمس.

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وأشار بريدعة إلى استمرار عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم بشكل شبه يومي.