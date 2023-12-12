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ليبيا تعيد نحو ألف مهاجر إلى مصر ونيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 07:39 مساء
ليبيا تعيد نحو ألف مهاجر إلى مصر ونيجيريا
مهاجرون يرتدون زيًا موحدًا باللونين الأبيض والأسود قبل ترحيلهم من ليبيا، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 (جهاز الهجرة غير الشرعية بطرابلس)
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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية، الثلاثاء، إعادة نحو ألف مهاجر دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية إلى مصر ونيجيريا.

وأفاد المسؤول بجهاز الهجرة غير الشرعية العميد محمد بريدعة لوكالة «فرانس برس» عن رحلتين «الأولى عبر رحلة جوية لنقل مهاجرين غير نظاميين من طرابلس إلى نيجيريا ... والمهاجرون (جنسيتهم مصرية) برًا إلى منفذ امساعد البري» الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر.

- ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية

ترحيل 664 مصريًا و300 نيجيري
وبلغ مجموع عدد المهاجرين الذين جرى ترحيلهم 964 مهاجرًا، هم 664 مصريًا و300 نيجيري، وفق بريدعة.

واصطف مئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال وهم يرتدون زيًا موحدًا باللونين الأبيض والأسود، قبل نقلهم إلى قاعات ضخمة، حيث قدمت لهم المياه وبعض اللوازم الشخصية في حقائب صغيرة، ثم نقلوا في حافلات إلى مطار معيتيقة الدولي ومعبر امساعد البري.

700 ألف مهاجر في ليبيا
ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكنَّ آلافًا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

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