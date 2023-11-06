ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية، منوها إلى أنه سيجرى إعادتهم إلى بلادهم برًا عبر نقلهم إلى معبر أمساعد الحدودي مع مصر، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال وكيل الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء محمد بريدعة لـ«فرانس برس»، «تنظم اليوم عملية ترحيل من العاصمة طرابلس لـ600 مواطن مصري دخلوا بطريقة غير شرعية» إلى الأراضي الليبية.

وأظهرت صور نشرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر صفحته على «فيسبوك» مئات الشباب وهم يرتدون قمصانًا رمادية أو بيضاء وسراويل سوداء، ويستجيبون لنداء الضابط قبل حصول كل منهم على تصريح مرور. حيث كانت في انتظارهم بموقف السيارات نحو عشر حافلات لإعادتهم إلى معبر السلوم الحدودي (المصري)، أقصى شرق ليبيا.

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ويعيش آلاف المصريين في ليبيا منذ سنوات، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة طرابلس، على الرغم من محاولات العديد من المصريين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر.

إعادة مئات المصريين من شرق ليبيا

وبداية يونيو الماضي، أعادت السلطات في شرق ليبيا مئات المصريين إلى بلادهم كان قد عثر على بعضهم خلال حملة أمنية نفذتها جهات تابعة للقيادة العامة ضد أوكار مهربي البشر والجريمة المنظمة في منطقة البطان حيث بلديات طبرق ومساعد وبئر الأشهب.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.