ترحيل 486 مهاجرا مصريا ونيجيريا من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، ترحيل طوعي لـ486 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيات المصرية والنيجيرية.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رفقة رئيس جهاز حرس الحدود العقيد محمد المرحاني.

حضر عملية الترحيل رئيس الجهاز العقيد محمد الخوجة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب، بحسب بيان نشرته الوزارة على فيسبوك.

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واطلع الطرابلسي، خلال الزيارة، على سير العمل بالجهاز والجهود التي يبذلها أعضاؤه في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المهاجرين داخل مراكز الإيواء، لحين استكمال إجراءات ترحيلهم طوعيًا بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.

جانب من عملية الترحيل الطوعي لمهاجرين من طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية الترحيل الطوعي لمهاجرين من طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية الترحيل الطوعي لمهاجرين من طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)

نقطة ترحيل المهاجرين في طرابلس، الإثنين 21 أغسطس 2023 (وزارة الداخلية)