«فرونتكس»: 115% زيادة في أعداد المهاجرين المنطلقين من ليبيا وشمال أفريقيا في 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قفزة بنسبة 115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، انطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الوكالة الأوروبية ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.

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منتصف البحر المتوسط الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية

تؤكد «فرونتكس» أن مسار منتصف البحر المتوسط هو الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا، والمسؤول عن نصف عمليات تعقب المهاجرين في البحر المتوسط خلال العام 2023.

ويؤكد البيان أن هذه الحصيلة هي الأعلى منذ العام 2017. وذكر: «تلك هي الحصيلة الأعلى المسلجة مقارنة بالفترة نفسها منذ العام 2017. يظل مسار منتصف البحر المتوسط المسار الأكثر نشاطا للهجرة غير الشرعية صوب أوروبا».

سبق أن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن مسار البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون غير الشرعيين من ليبيا وتونس إلى جنوب أوروبا، هو المسار «الأكثر فتكا» بالمهاجرين مع تسجيل أكثر من ألفي حالة وفاة بينهم منذ بداية العام 2023.