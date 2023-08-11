  • Alwasat News
Atwasat

قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 11 أغسطس 2023, 02:11 مساء
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا
مهاجرون يتنقلون داخل النيجر صوب الأراضي الليبية، 01 يونيو 2015، (الإنترنت)
alwasat radio

تولي وسائل الإعلام الفرنسية اهتماما بالغا بتداعيات الانقلاب العسكري في النيجر على مسائل الأمن والهجرة، خصوصا لو حدث تدخل عسكري في البلاد، إذ تسود توقعات بانتعاش غير مسبوق لمسارات الهجرة بين النيجر وليبيا في محاولة الوصول إلى أوروبا.

وقالت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، في تقرير أمس الخميس، إن عدم اليقين السياسي في النيجر يلقي بثقله على إستراتيجية الهجرة في أوروبا، حيث ساعدت السلطات في نيامي الاتحاد الأوروبي منذ العام 2016 في صد تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء نحو شمال أفريقيا.

تحدي الهجرة بعد الانقلاب في النيجر
أكدت الجريدة أن الانقلاب في النيجر يعد «تحديا كبيرا للأوروبيين حول مسألة الهجرة»، إذ تحتل النيجر مكانا إستراتيجيا على طرق الهجرة في القارة كممر عبور متميز نحو ليبيا، ومنصة ربط مع تونس نحو إيطاليا.

وقال المدعي العام السابق في مدينة أغاديس القريبة من الحدود مع ليبيا، أمادو موسى: «تدفق المهاجرين نحو أوروبا يتخطى أغاديس، والإمكانات الموجودة حاليا غير كافية»، معتبرا أن التوترات الراهنة في نيامي تشكك في معادلة الهجرة في شمال النيجر.

ودعت الجريدة، في مقال آخر، فرنسا إلى إعادة النظر في سياستها الأفريقية، إذ بعد ست سنوات من خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في واغادوغو حول سياسته الأفريقية الجديدة، ومجموعة من القمم والاجتماعات التي تستهدف إقامة شراكة جديدة مع القارة السمراء، لكن النتائج التي حصل عليها ماكرون في أفريقيا هزيلة، واجتمعت في الانسحاب العسكري وفقدان النفوذ السياسي والاقتصادي وزيادة المشاعر المعادية لفرنسا داخل المجتمعات الأفريقية.

الفرنسيون فشلوا في حماية حلفائهم
قال مدير مركز «إيفري» للدراسات الأمنية والمتخصص في منطقة الساحل، إيلي تينانباوم، إن الفرنسيين لم يتمكنوا من حماية حلفائهم المقربين تحت شعار عدم التدخل في الشأن الداخلي، مضيفا أنه من الضروري أن تعيد باريس النظر في إستراتيجيتها في أفريقيا، والأخذ في الاعتبار المتطلبات الديمقراطية في هذه الدول والمصالح الفرنسية، على الرغم من أن هذين الشرطين يتعارضان في بعض الأحيان.

من جهتها، أكدت جريدة «لاكروا» الفرنسية أنه من الناحية النظرية تمتلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قوة عسكرية قادرة على التدخل لاستعادة النظام الدستوري أو إنهاء الحرب الأهلية، لكن في الواقع هي أداة موجودة فقط على الورق بعدما أظهرت المنظمة عجزها في مواجهة الانقلابات العسكرية، ولم تتدخل في غينيا ولا في مالي العام 2021، ولا في بوركينا فاسو العام 2022.

وفي آخر التطورات، كشف مسؤولان غربيان إلى وكالة «أسوشيتدبرس» أن المجلس العسكري في النيجر أبلغ مسؤولة أمريكية بأنه سيقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم إذا تدخلت الدول المجاورة عسكرياً.

الاتحاد الأفريقي يعتبر معاملة الرئيس النيجري المحتجز «غير مقبولة»
بعد قرار «إيكواس».. واشنطن تؤيد «حلا سلميا» في النيجر
قلق منذ «متلازمة ليبيا».. الفرنسيون يرصدون أسباب مخاوف الجزائر من أزمة النيجر

جاء ذلك عشية عقد «إيكواس»، الخميس، قمة لم تستبعد خلالها أي خيار لحل أزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة، باعتباره ملاذا أخيرا. وعبر قادة «إيكواس» عن التزامهم بدعم النيجر في مسيرتها نحو الاستقرار الديمقراطي، حسب البيان الختامي.

وتعتبر هذه القمة الطارئة الثانية من نوعها في نيجيريا، لمناقشة الأزمة السياسية في النيجر، بعد تجاهل قادة الانقلاب إنذارا للتنازل عن السلطة.

وقبل انعقاد القمة، كشف الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب العسكري في النيجر الشهر الماضي، النقاب عن مجلس وزراء انتقالي مكون من 21 وزيرا، بينهم ضباط جيش ومدنيون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان

(فيديو) مونديال السيدات.. إسبانيا تبلغ نصف النهائي والسويد تطيح بأحلام اليابان
نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي

نيمار يواجه مستقبلا مجهولا بعد غلق باب اللعب في الدوري الأميركي
إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته

إنتر ميلان يسعى لضم مهدي تاريمي ويستبعد بالوغون من حساباته
جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل

جيل كويتي شاب يطمح لتدشين مسار سياسي بديل
متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟

متى ينتهي لجوء الكرة الليبية لساحات القضاء؟
السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي

السياحة تبحث تحويل «وان تكوفي» لمزار سياحي
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»

وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد

رئيسة بلدية أميركية تعثر على 32 كيلو كوكايين خلال رحلة صيد
كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي

كاريكاتير خيري - الذكاء الصناعي
الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار

الهلال السعودي يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع نيمار
زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس الأركان ويأمر بالاستعداد للحرب
ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)

ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 36 قتيلا (فيديو وصور)
ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا

ظاهرة «إل نينيو» تهدد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)

مهرجان بنغازي للفنون المسرحية يواصل فعاليات دورته الأولى (صور)
واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في الذكاء الصناعي بالصين
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو

الدوري الإيطالي يستعد لانطلاقة نارية بصفقات النصف مليار يورو
برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو تبدأ معركة تكسير العظام في موسم التقشف بالدوري ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط تشكيل عصابي يمتهن النصب على المهاجرين في طرابلس
ضبط تشكيل عصابي يمتهن النصب على المهاجرين في طرابلس
«الكهرباء»: شحن محول بمحطة الأصابعة
«الكهرباء»: شحن محول بمحطة الأصابعة
«الأرصاد» يحذر من السباحة على الساحل الشرقي
«الأرصاد» يحذر من السباحة على الساحل الشرقي
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
جهود إنهاء «حالة الانقسام» في ليبيا على طاولة النقاش بين الجزائر وواشنطن
جهود إنهاء «حالة الانقسام» في ليبيا على طاولة النقاش بين ......
عتيقة يروي «موقفا وطنيا» للملك إدريس خلال تأسيس الجيش الليبي (فيديو)
عتيقة يروي «موقفا وطنيا» للملك إدريس خلال تأسيس الجيش الليبي......
مركز علاج القلب بتاجوراء ينظم يوما حول أمراض الشرايين التاجية
مركز علاج القلب بتاجوراء ينظم يوما حول أمراض الشرايين ......
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا
قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا...
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل
ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل...
المزيد