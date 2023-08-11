قلق أوروبي من انتعاش ممر الهجرة بين النيجر وليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تولي وسائل الإعلام الفرنسية اهتماما بالغا بتداعيات الانقلاب العسكري في النيجر على مسائل الأمن والهجرة، خصوصا لو حدث تدخل عسكري في البلاد، إذ تسود توقعات بانتعاش غير مسبوق لمسارات الهجرة بين النيجر وليبيا في محاولة الوصول إلى أوروبا.

وقالت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، في تقرير أمس الخميس، إن عدم اليقين السياسي في النيجر يلقي بثقله على إستراتيجية الهجرة في أوروبا، حيث ساعدت السلطات في نيامي الاتحاد الأوروبي منذ العام 2016 في صد تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء نحو شمال أفريقيا.

تحدي الهجرة بعد الانقلاب في النيجر

أكدت الجريدة أن الانقلاب في النيجر يعد «تحديا كبيرا للأوروبيين حول مسألة الهجرة»، إذ تحتل النيجر مكانا إستراتيجيا على طرق الهجرة في القارة كممر عبور متميز نحو ليبيا، ومنصة ربط مع تونس نحو إيطاليا.

وقال المدعي العام السابق في مدينة أغاديس القريبة من الحدود مع ليبيا، أمادو موسى: «تدفق المهاجرين نحو أوروبا يتخطى أغاديس، والإمكانات الموجودة حاليا غير كافية»، معتبرا أن التوترات الراهنة في نيامي تشكك في معادلة الهجرة في شمال النيجر.

ودعت الجريدة، في مقال آخر، فرنسا إلى إعادة النظر في سياستها الأفريقية، إذ بعد ست سنوات من خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في واغادوغو حول سياسته الأفريقية الجديدة، ومجموعة من القمم والاجتماعات التي تستهدف إقامة شراكة جديدة مع القارة السمراء، لكن النتائج التي حصل عليها ماكرون في أفريقيا هزيلة، واجتمعت في الانسحاب العسكري وفقدان النفوذ السياسي والاقتصادي وزيادة المشاعر المعادية لفرنسا داخل المجتمعات الأفريقية.

الفرنسيون فشلوا في حماية حلفائهم

قال مدير مركز «إيفري» للدراسات الأمنية والمتخصص في منطقة الساحل، إيلي تينانباوم، إن الفرنسيين لم يتمكنوا من حماية حلفائهم المقربين تحت شعار عدم التدخل في الشأن الداخلي، مضيفا أنه من الضروري أن تعيد باريس النظر في إستراتيجيتها في أفريقيا، والأخذ في الاعتبار المتطلبات الديمقراطية في هذه الدول والمصالح الفرنسية، على الرغم من أن هذين الشرطين يتعارضان في بعض الأحيان.

من جهتها، أكدت جريدة «لاكروا» الفرنسية أنه من الناحية النظرية تمتلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قوة عسكرية قادرة على التدخل لاستعادة النظام الدستوري أو إنهاء الحرب الأهلية، لكن في الواقع هي أداة موجودة فقط على الورق بعدما أظهرت المنظمة عجزها في مواجهة الانقلابات العسكرية، ولم تتدخل في غينيا ولا في مالي العام 2021، ولا في بوركينا فاسو العام 2022.

وفي آخر التطورات، كشف مسؤولان غربيان إلى وكالة «أسوشيتدبرس» أن المجلس العسكري في النيجر أبلغ مسؤولة أمريكية بأنه سيقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم إذا تدخلت الدول المجاورة عسكرياً.

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جاء ذلك عشية عقد «إيكواس»، الخميس، قمة لم تستبعد خلالها أي خيار لحل أزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة، باعتباره ملاذا أخيرا. وعبر قادة «إيكواس» عن التزامهم بدعم النيجر في مسيرتها نحو الاستقرار الديمقراطي، حسب البيان الختامي.

وتعتبر هذه القمة الطارئة الثانية من نوعها في نيجيريا، لمناقشة الأزمة السياسية في النيجر، بعد تجاهل قادة الانقلاب إنذارا للتنازل عن السلطة.

وقبل انعقاد القمة، كشف الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب العسكري في النيجر الشهر الماضي، النقاب عن مجلس وزراء انتقالي مكون من 21 وزيرا، بينهم ضباط جيش ومدنيون.